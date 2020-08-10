قروض البنوك الإيطالية للشركات تسجل أكبر زيادة في ثماني سنوات ونصف

أظهرت بيانات اليوم الإثنين أن إقراض البنوك الإيطالية للشركات، ارتفع بشكل حاد في يونيو مع استئناف الشركات النشاط بعد إغلاق لفترة طويلة وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال البنك المركزي الإيطالي، في تقرير، إن قروض البنوك للشركات غير المالية ارتفعت 3.7% على أساس سنوي في يونيو، أو تقريبًا ضعفي الزيادة المسجلة في مايو والبالغة 1.9%، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 2011.وواصلت البنوك الإيطالية تقليل إجمالي القروض غير المدفوعة لتنخفض إلى 68.1 مليار يورو (80 مليار دولار) في نهاية يونيو مقابل 71.2 مليار يورو قبل شهر.