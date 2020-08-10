القصة الكاملة لوفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

أعلن البلوجر الشهير محمود عبدالمومن، وفاة البلوجر مصطفي حفناوي، بعد صراع مع المرض استمر لمدة أسبوع."من هو"يوتيوب شهير يبلغ عدد المتابعين لحسابه على موقع "إنستجرام" أكثر من مليون متابع، وولد حفناوي شهر يناير عام 1995، ودرس في جامعة حلوان."مرض حفناوي"ظهرت على حفناوي أعراض صداع ومغص شديد في البطن في 5 أغسطس، وتم تشخيصه بقولون في البداية اكتفى المستشفى بعلاجه بالمسكنات فقط، ما أدى إلى تدهور وضع الحفناوي ليصاب بجلطة في المخ."تضامن معه"زاره تامر حسني في المستشفى ووعد والدته بسفره للخارج إذا اضطروا لذلك، وتضامن معه الفنانون والمشاهير وطلبوا الدعاء له.وتصدر اليوتيوبر مصطفى حفناوى تريند جوجل، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة دخل على إثرها المستشفى، حيث أصيب بجلطة في المخ دخل على إثرها في غيبوبة وكان صديقه على غزلان، كشف أن الجلطة أدت لضمور في الجانب الأيسر من المخ، مشيًرا لوجود اشتباه في شلل نصفي.