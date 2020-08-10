النيابة: لا شبهة جنائية في حريق شقة بالشرابية

قررت نيابة الشرابية الجزئية، اليوم الإثنين، حفظ التحريات في حريق شقة سكنية، لعدم وجود شبهة جنائية في الحريق.وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها ياسر أبو غنيمة المحامي العام، أنه عقب تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الشرابية، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.وتؤكد إدارة الحماية المدنية أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.