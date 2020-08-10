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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أشهر 5 رقصات فى تاريخ هوليود (فيديو)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:23 ص
هوليود
هوليود
منة سالم
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تعتمد أفلام هوليود بشكل أساسي على عناصر الصورة المتكاملة، إضافة إلى الغناء والرقصات التي ميزت معظم أعمالها لتتربع علي عرش السينما العالمية، وتترك بصمة خاصة وفريدة من نوعها.

وفيما يلي يرصد «الدستور» أشهر الرقصات التي قدمتها أفلام هوليود العالمية لتبقى في ذاكرة السينما.
Scent of a Woman

استطاع النجم العالمي آل باتشينو، أن يقدم حالة مميزة من خلال رقصة التانجو التي تعاون بها مع جابرييل أنور في فيلم Scent of a Woman، حيث كان يجسد في العمل دور ضابط جيش متقاعد فقد بصره أثناء تأدية الخدمة، الأمر الذي كان يحاول إنكاره وتجاهله أثناء مشاهده بالفيلم.

The Tourist

وقدم كلًا من انجلينا جولي وجوني ديب رقصة مثيرة من خلال فيلم «السائح»، الذي كانت تدور أحداثه حول أمرأة جميلة تراقبها عصابة روسية ورجال الشرطة من أجل القبض علي رجل خطير تنتظر مقابلته، الأمر الذي يجعلها تغير خطتها وتلتقي بسائح عادي من وجهة نظرهم، لينتهي الأمر بمفاجأة.
Titanic

وشارك ليوناردو ديكابريو وكيت وينسليت أبطال فيلم Titanic، وممثلين شخصيتي جاك دوسن وروز، بعدة رقصات جمعت بين الرومانسية وخفة الظل والطرافة، وذلك من خلال تجسيد شخصيتين من طبقات اجتماعية مختلفة وقعوا في الحب على متن الرحلة الأولى لعام 1912 لسفينة آر إم إس تايتانك.

Cinderella

وتعد رقصة الأميرة والأمير التي قدمها كلًا من ليلي جيمس وريتشارد مادين في فيلم Cinderella من أشهر رقصات أفلام هوليود، ويتناول الفيلم قصة سيندريلا الأسطورية الشهيرة التي ساعدتها الساحرة الطيبة ووقع في غرامها الأمير.
BEAUTY AND THE BEAST

وشارك كلًا من ايما واتسون ودان ستيفنز برقصة مميزة في فيلم BEAUTY AND THE BEAST أو الجميلة والوحش عام ٢٠١٧، المقتبس من قصة خرافية مألوفة للجميع تدور أحداثها حول فتاة يقع والدها في قبضة وحش يعيش في قصر بعيد، وتقرر أن تضحي بنفسها من أجل تحرير والدها.

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