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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حساب مزيف يثير شائعات حول مرض الفنان محمود ياسين

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:03 ص
محمود ياسين
محمود ياسين
منة سالم
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نشر حساب مزيف للفنانة رانيا محمود ياسين أنباء عن تدهور الحالة الصحية لوالدها الفنان محمود ياسين مع تخلي نجوم الوسط عنه وتجاهل السؤال عن ما وصلت إليه حالته الصحية.

ونشرت رانيا محمود ياسين صورة للحساب المزيف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "لوسمحتم بلغوا أن الصفحة دي مش صفحتي، دي صفحة مزيفة وبتنزل أخبار كاذبة على والدي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم".

وتابعت: "فاسقين كما شبهكم رب العزة في قوله تعالي: (يا أيها الذين آمنو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم".

وشاركت رانيا محمود ياسين في سباق دراما رمضان الماضي بالمسلسل الكوميدي "فلانتينو" بطولة النجم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، ومن إخراج رامي عادل إمام.

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