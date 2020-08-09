وزير التعليم العالي: قادرون على استيعاب طلاب المجاميع العالية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن عدد طلاب علمي علوم الذين حصلوا على أكثر من 95% وصل عددهم لأكثر من 66 ألف طالب، بما يمثل 30.5% من طلاب شعبة علمي علوم.وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كل يوم» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «ON»: إن غالبية هؤلاء الطلاب يريدون الالتحاق بالكليات التي يطلق عليها القمة.وأشار إلى أن طلاب علمي رياضة الذين حصلوا على أكثر من 95% وصل عددهم لـ 14 ألف طالب، بما يمثل 17.5%.وواصل: «نحن أمام تحد كبير في القبول بكليات الطب والصيدلة، و51% من طلاب علمي علوم الناجحين حصلوا على أكثر من 90%.. ممكن نلاقي كسور تفرق من العام الماضي والحالي في تنسيق دخول كليات الطب وغيرها، لكن مع زيادة أعداد الكليات نستطيع استيعاب كم كبير من مجاميع الطلاب».ووجه وزير التعليم العالي نصائحه للطلاب، قائلا: «فكر فيما تحب وفيما يتجه إليه المستقبل، ويتم فتح تخصصات وبرامج حديثة تتماشي مع تكنولوجيا العصر والمستقبل».ولفت إلى أنه سيتم تقديم 100 منحة دراسية على حساب صندوق تحيا مصر لإلحاق الأوائل بالجامعات الأهلية الجديدة التي ستفتح أبوابها هذا العام وأبرزها الجلالة وجامعة الملك سلمان، والجامعات التكنولوجيا الثلاث.