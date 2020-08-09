أبرزها الميزان.. 4 أبراج تعشق النكد

برج الميزان

برج الجوزاء

برج الجدى

برج الدلو

يعد النكد من السمات التي لا يمكن التعامل معها، فالشخص النكدى والذى يعانى من الاكتئاب دائمًا ما يبتعدون عنه.ويمكن لصفات الأبراج، أن يكون لها دور في تحديد الشخصية النكدية من الشخصية المرحة، أو التي يمكن أن يتمّ التعامل معها بشكل أفضل، ففى هذا التقرير نرصد أكثر الأبراج التى تعشق النكد والكآبة.الميزان برج حساس، ونكده يأتي بسبب مشاعره المفرطة، سيأخذ كل شيء على محمل الجد، وسيشعر وكأن الشخص يتقصّده بأي خطوة.دائمًا يرى التفاصيل السلبية بالأمور، لذا دائما ما يصعب التعامل معه، فهو من الأبراج التي لا تعبر عن مشاعرها إطلاقًا، الأمر هذا لا يؤدي إلى مشاكل نفسية.الجدي من الأبراج التي تعمل بجد بشكل دائم وغالبًا ما تنسى أنه عليها منح نفسها الراحة، لذلك حين تجد نفسها تحت الضغوطات فإن حالتها النفسية والجسدية تكون هشة وعرضة للانهيار.من الأبراج التي لا تصنف نفسها ضمن خانة الشخصيات المرحة أو تلك التي تملك حس فكاهة، لذا فهى تتربع على عرش الأبراج التى تتصف بالنكد.