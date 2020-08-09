إحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة أقراص مخدرة فى السلام

أمرت نيابة السلام بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة ترويج المواد المخدرة بدائرة القسم.وكان قسم شرطة السلام تلقى معلومات تفيد قيام عاطلين بحيازة المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلى المتهمين، وهم "سلامة. ا"، عاطل و"علاء. ح"، عاطل، وبضبطهما وتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة بلغت ١٨٠ قرصا مخدرا، و٧٠٠ جنيه.وبسؤالهما أقرا بترويجهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.