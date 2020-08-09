حبس شاب لترويج 120 جرام «فودو» بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية، اليوم الأحد، بحبس شاب متهم بحيازة كمية من مخدر الفودو وزنت 120 جراما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الأميرية من القبض على عاطل عثر بحوزته على كمية من مخدر الفودو قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم، ومبالغ مالية من متحصلات تجارته، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.