عاصي الحلاني: «بيروت أرض شعبها بيموت» (فيديو)

أعرب المطرب اللبناني عاصي الحلاني عن حزنه الشديد لما يحدث في بيروت من مظاهرات شعبية ضد النظام، والانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي.ونشر الحلاني مقطع من أغنية "الوطن"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "حرام علينا بيروت، بأي حق عليها منقسى، أرض شعبها بيموت، هي الوحيدة اللي ما بتنسى".وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.