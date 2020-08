عاصي الحلاني: «بيروت أرض شعبها بيموت» (فيديو)

View this post on Instagram

حرام علينا بيروت بايه حق عليها منقسى ارض اللي شعبها بيموت هي الوحيدة اللي مابتنسى 🇱🇧💔 #بيروت_عم_تبكي #بيروت_منكوبه #عاصي_الحلاني #assielhallani #بيروت #لبنان #beirut #lebanon 🙏💔