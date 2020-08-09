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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سفيرة مصر بـ نيوزيلاندا: تنسيق كامل مع الهجرة في انتخابات الشيوخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:40 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
هدير شعراوي
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قالت السفيرة دينا الصيحي، سفيرة مصر في نيوزيلاندا، إنه منذ إعلان مصر عن موعد انتخابات الشيوخ قامت السفارة بنشر موعد انطلاقها وموعد التصويت. 

وأكدت سفيرة مصر في نيوزيلاندا خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفيديو الذي بثته وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، للتصويت على انتخابات الشيوخ سهّل على المواطنين، خاصة أن طريقة شرحه واضحة ومبسطة. 

وأشارت إلى وجود تننسيق كامل مع وزارة الهجرة والعمل المشترك بالإضافة للتواصل مع المواطنين المصريين في نيوزلاندا عن طريق البريد الإلكتروني للرد على استفسارات تخص عملية التصويت على انتخابات الشيوخ. 

ولفتت إلى أن عملية التصويت بالبريد تتم لأول مرة فى انتخابات الشيوخ والتي انطلقت اليوم الأحد ومستمرة حتى غد الإثنين. 

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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