الجيش اللبنانى: إصابة 105 جنود بينهم 8 ضباط فى مواجهات أمس

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، عن إصابة 105 جنود، بينهم 8 ضباط في مواجهات أمس.ودعا كل من قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المتظاهرين لضبط النفس والتظاهر السلمي بعيدًا عن العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.وأعربت قيادة الجيش في بيان نشرته على حسابها بـ"تويتر"، عن تفهمها عمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وصعوبة الأوضاع، داعية المحتجين إلى وجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وذكّر البيان أن للجيش شهداء أيضا جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ.