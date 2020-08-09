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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أرامكو السعودية تتوقع انتعاشا جزئيا رغم تراجع الأرباح

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:55 ص
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
وكالات
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تراجعت أرباح أرامكو السعودية بنسبة 73،4% في الربع الثاني من 2020 على خلفية انخفاض أسعار النفط بسبب إجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد، لكن الشركة النفطية توقّعت انتعاشا جزئيا مع إعادة فتح الاقتصادات.

وبلغت أرباح أكبر شركة نفطية في العالم بحسب بيان نشرته على موقع سوق "تداول" المالي المحلي الأحد 24،62 مليار ريال سعودي (نحو 6،6 مليارات دولار) مقابل 92،59 مليار ريال (24،7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2019، أي بتراجع بلغ 73،409%.

وكانت أرامكو أعلنت في مايو الماضي عن تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25% جرّاء انخفاض أسعار الخام لتبلغ 16،66 مليار دولار مقارنة بـ22،2 مليار في الربع ذاته من 2019.

وبذلك بلغت أرباح أرامكو في النصف الأول من العام الحالي 23،2 مليار دولار مقارنة بـ46،9% في العام الماضي، أي بتراجع إجمالي وصل إلى 50،474%.

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