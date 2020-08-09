مطار القاهرة يستقبل 60 رحلة جوية.. اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 60 رحلة دولية وداخلية وتجارية "بضائع" خاصة لنقل ما يقرب من 7500 راكب من مختلف الجنسيات قادمين من مختلف المدن والعواصم العربية والإفريقية والأوروبية، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الحالات.ومن جانبها، تطبق السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم علي المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.