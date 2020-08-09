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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النائبة نعمة أفرام تستقيل من البرلمان اللبناني

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:38 ص
نعمة أفرام
نعمة أفرام
مروة عنبر
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أعلن النائب اللبناني، نعمة أفرام، اليوم الأحد، استقالته من البرلمان اللبناني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبدالصمد، استقالتها من الحكومة على الهواء مباشرة.

وقالت عبدالصمد في بيان لها "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة".

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