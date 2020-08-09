النائبة نعمة أفرام تستقيل من البرلمان اللبناني

أعلن النائب اللبناني، نعمة أفرام، اليوم الأحد، استقالته من البرلمان اللبناني.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبدالصمد، استقالتها من الحكومة على الهواء مباشرة.وقالت عبدالصمد في بيان لها "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة".