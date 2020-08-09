نقل 2600 راكب على متن 24 رحلة لـ«مصر للطيران» اليوم

أعلنت شركة «مصر للطيران»، الأحد، عن تسيير 24 رحلة دولية لعدة وجهات في الخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًا إلى عواصم ومدن العالم.وقالت الشركة إن الرحلات ستكون إلى وجهات: أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، إسطنبول، الخرطوم، ندچمينا، الشارقة، بيروت، واشنطن، بالإضافة إلى رحلتين جويتين إلى ميلانو، دبي، أبوظبي، ورحلة استثنائية إلى مومباي، ورحلتين داخلتين إلى الغردقة ورحلة داخلية إلى شرم الشيخ، بخلاف 5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2600 راكب.واستأنفت وزارة الطيران المدني الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو، بعد تعليق الطيران في مصر منذ مارس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.