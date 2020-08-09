برلماني تركي يكشف تغلغل الجماعات الدينية في «جيش أردوغان»

قال النائب التركي المعارض والرئيسي للحزب الجمهوري المعارض في تركيا "حسين بوزكورت"، إن مديرية الخدمات الدينية المشكلة حديثًا بوزارة الدفاع التركية، والتي سيتم ملء كوادرها بالمدنيين، تمهد الطريق لتسلل الجماعات الدينية إلى القوات المسلحة التركية، وفقا لما نقله موقع "أحوال" التركي.وأعلن عن تشكيل المديرية الدينية كمؤسسة ستقوم بتنسيق وتسليم أوامر وزارة الدفاع الخاصة بالخدمات الدينية إلى القيادات في القوات المسلحة التركية، بالإضافة إلى العمل كخدمة إرشادية دينية.وكتبت بوزكورت على "تويتر": "لقد ولدت عن طريق هذه المديرية الدينية فرصة لتغلغل الطوائف والجماعات الدينية في القوات المسلحة التركية".وتابع بوزكورت: "قرر حزب العدالة والتنمية لسبب ما تشكيل هذه المديرية في عامها الثامن عشر في السلطة، بينما تم إغلاق بعض مدارس القوات المسلحة التركية، حيث أغلقت الحكومة التركية عددًا من الجامعات والمدارس الخاصة وأغلقت الأكاديميات العسكرية بسبب صلات مع حركة جولن التي تتهمها الحكومة التركية في تنفيذ محاولة انقلاب 2016 الفاشلة".