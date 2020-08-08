خبير: على الشعب اللبناني التخلص من ميليشيا حزب الله

قالت جيهان جبر، الخبيرة في الشأن اللبناني، إنه لا بدّ أن يكون هناك خارطة طريق للخروج من أزمة لبنان الحالية.وأضافت جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، الدور المصري مرغوب وموجود دائمًا في لبنان، والدليل على ذلك عمل خط جوي بشكل خاص لنقل المساعدات الطبية والأساسية للشعب اللبناني بعد انفجار "مرفأ لبنان".وأكملت: "الفساد في الحكومة والشرطة السياسية وسلاح حزب الله هو من جعل لبنان تصل إلى حالة التهدور التي تمر بها الآن، لذلك لا بدّ من انتخاب رئيس جمهورية جديد وتغيير جذري وصناعة حكومة جديدة والبدء في مرحلة الاصلاحات الحقيقية في لبنان.وأكدت: "على الشعب اللبناني التخلص من ميليشيا حزب الله، مشيرة إلى أن العلم بوجود مواد متفجرة في الميناء لمدة 6 سنوات، هي مأساة لدولة فاشلة أنكرت وجودها من قبل.وواصلت: "السياسيين الذين يملكون من الضمير خرجوا من السلطة عندما وجدوا الفساد بداخلها: "هناك يد خارجية إقليمية تلعب بهذه البلدة، كما أن تركيا وإيران وإسرائيل لديهم نية كبيرة في سقوط لبنان واستغلالها.