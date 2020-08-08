تصوير فيلم «جارة القمر» لـ ياسمين رئيس مطلع سبتمبر

تصوير أحداث فيلمهما سويًا والذي يحمل اسم "جارة القمر"، حيث حدد الباجوري، مطلع شهر سبتمبر المقبل، كموعد مبدئي لانطلاق تصوير العمل، الذي يقوم ببطولته كل من ياسمين رئيس وكريم فهمي وأحمد مالك وسوسن بدر وبيومي فؤاد، ومن تأليف محمود زهران.



وينتمي فيلم "جارة القمر" إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، حيث تدور قصته حول شاب وفتاة تنشأ بينهما قصة حب خلال الأحداث، حيث يجسد الأول دور روائي والثانية فتاة من طبقة اجتماعية متوسطة.



يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين رئيس فيلم "لص بغداد" الذي قامت ببطولته مع النجم محمد إمام وأمينة خليل، وعرض في السينما قبل أزمة كورونا مباشرة وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وينتمي فيلم "جارة القمر" إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، حيث تدور قصته حول شاب وفتاة تنشأ بينهما قصة حب خلال الأحداث، حيث يجسد الأول دور روائي والثانية فتاة من طبقة اجتماعية متوسطة.يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين رئيس فيلم "لص بغداد" الذي قامت ببطولته مع النجم محمد إمام وأمينة خليل، وعرض في السينما قبل أزمة كورونا مباشرة وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

تنتظر الفنانة ياسمين رئيس، انتهاء زوجها المخرج هادي الباجوري من تصوير أحداث فيلم "قمر 14"، وذلك لبدء