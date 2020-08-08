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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تصوير فيلم «جارة القمر» لـ ياسمين رئيس مطلع سبتمبر

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:29 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
أمير محمد خالد
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تنتظر الفنانة ياسمين رئيس، انتهاء زوجها المخرج هادي الباجوري من تصوير أحداث فيلم "قمر 14"، وذلك لبدء تصوير أحداث فيلمهما سويًا والذي يحمل اسم "جارة القمر"، حيث حدد الباجوري، مطلع شهر سبتمبر المقبل، كموعد مبدئي لانطلاق تصوير العمل، الذي يقوم ببطولته كل من ياسمين رئيس وكريم فهمي وأحمد مالك وسوسن بدر وبيومي فؤاد، ومن تأليف محمود زهران. 

وينتمي فيلم "جارة القمر" إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، حيث تدور قصته حول شاب وفتاة تنشأ بينهما قصة حب خلال الأحداث، حيث يجسد الأول دور روائي والثانية فتاة من طبقة اجتماعية متوسطة.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين رئيس فيلم "لص بغداد" الذي قامت ببطولته مع النجم محمد إمام وأمينة خليل، وعرض في السينما قبل أزمة كورونا مباشرة وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

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