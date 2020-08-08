قداس تذكار الأربعين للمتنيح القمص باخوميوس فؤاد

واشترك مع نيافته الآباء كهنة مدينة نجع حمادى وعدد محدود من الشمامسة والخدام وشعب الإيبارشية.وخلال كلمته تحدث نيافة الأنبا كيرلس عن خدمة المتنيح القمص باخوميوس فؤاد خلال ٤٠ عامًًا فى خدمة الكهنوت بمدينة نجع حمادى وسهره الدائم على افتقاد أولاده الروحيين؛ لافتا إلى أنها كانت أيام خدمته سهر وتعب مستمر دون انقطاع.