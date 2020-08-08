قداس تذكار الأربعين للمتنيح القمص باخوميوس فؤاد
السبت 08/أغسطس/2020 - 10:21 م
مونيكا جرجس- ماريان رسمى- تريزة شنودةطباعة
ترأس الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي؛ صباح اليوم القداس الإلهى بكاتدرائية القديس ماريوحنا الحبيب بنجع حمادى فى تذكار الأربعين لانتقال القمص باخوميوس فؤاد راعى كنيسة القديس ماريوحنا الحبيب.
واشترك مع نيافته الآباء كهنة مدينة نجع حمادى وعدد محدود من الشمامسة والخدام وشعب الإيبارشية.
وخلال كلمته تحدث نيافة الأنبا كيرلس عن خدمة المتنيح القمص باخوميوس فؤاد خلال ٤٠ عامًًا فى خدمة الكهنوت بمدينة نجع حمادى وسهره الدائم على افتقاد أولاده الروحيين؛ لافتا إلى أنها كانت أيام خدمته سهر وتعب مستمر دون انقطاع.
واشترك مع نيافته الآباء كهنة مدينة نجع حمادى وعدد محدود من الشمامسة والخدام وشعب الإيبارشية.
وخلال كلمته تحدث نيافة الأنبا كيرلس عن خدمة المتنيح القمص باخوميوس فؤاد خلال ٤٠ عامًًا فى خدمة الكهنوت بمدينة نجع حمادى وسهره الدائم على افتقاد أولاده الروحيين؛ لافتا إلى أنها كانت أيام خدمته سهر وتعب مستمر دون انقطاع.