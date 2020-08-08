«الهجرة»: تصويت الخارج عبر البريد حفاظًا على المصريين من كورونا

قال عادل عمران المستشار القانوني لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ عن طريق البريد السريع؛ جاء للحفاظ على الناخبين من فيروس كورونا.أضاف عمران، في مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أنه يتطلب من الشخص المصوت في الانتخابات أن يرفق مع ورقة التصويت صورة الإقرار الموقع عليه وصورة من جواز السفر وصورة لما يفيد الإقامة في الدولة التي صوّت فيها ومن ثم يرسله للمكان المقرر.وأكد أن هناك تنسيقًا بين وزيرة التضامن ورؤساء الجاليات في دول العالم ليكون متاحًا لديهم القائمة النهائية للمرشحين حتى يتطلع المصريون على السيرة الذاتية المرفقة في القائمة النهائية لكل مترشح طبقًا لدائرة محل إقامته حتى يتسنى للمصري بالخارج الاختيار السليم لمرشحه.