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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السنيورة: حكومة حسان لم تسمع لصوت العقل واعتدت على المتظاهرين

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:32 م
فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة
أحلام عبدالرحمن
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قال فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن انفجار مرفأ بيروت تسبب في موجة غضب عارمة بين اللبنانيين، متسائلا: "كيف صمتت الأجهزة اللبنانية المسئولة عن مرفأ بيروت على بقاء شحنة المتفجرات؟".

وأضاف السنيورة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كان أجدر بالحكومة اللبنانية تعمل العقل وتستمع لمطالب الناس، لكنهم اعتدوا على المتظاهرين، واستعملوا قنابل مسيلة للدموع، ورصاص مطاط".

وأردف: "حكومة حسان دياب لم تستطع احتواء المتظاهرين، وتسببت في حدوث أزمة بين المتظاهرين والقيادة".

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة في لبنان أصبحت اقتطاعية ولم تعد ملكا للشعب اللبناني، مردفا: "لا بد أن نعود لاتفاق الطائف ليعود الاستقرار إلى لبنان".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، دعا خلال مؤتمر صحفي عقد قبل قليل، إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء الماضي، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.

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