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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قريبًا.. إعادة عرض مسرحية «أحوال شخصية» بالأوبرا

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:20 م
الأوبرا
الأوبرا
آلاء حسن
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أعلن المخرج عادل حسان، مدير مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، إعادة عرض مسرحية "أحوال شخصية"، أيام الخميس والجمعة والسبت 27، 28، 29 أغسطس الجاري على المسرح المكشوف بساحة الهناجر بالأوبرا، وذلك ضمن برنامج "عودة الروح " الذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي.

تعد مسرحية "أحوال شخصية" من العروض المتميزة، التي لاقت نجاحًا كبيرًا خلال ليالي عرضها على مسرح أوبرا ملك، وحصلت على درع تكريم من المجلس القومي للمرأة، لأهمية المحتوى الذي طرحه العمل من قضايا شائكة تتعلق بالمرأة المصرية.

وتتناول المسرحية 4 حكايات نسائية من خلال 4 ممثلات، يسردن معاناتهن التي تسببت في تحولهن من بشر إلى تماثيل، كما تطرح مشكلات المرأة في المجتمع من خلال قهر المرأة للمرأة، وهو منظور جديد يناقشه العمل، ويعتمد على فن الحكي ولكن بطريقة مختلفة.

المسرحية بطولة عبير الطوبجي، ندى عفيفي، لمياء جعفر، راماج، تأليف ميسرة صلاح الدين، إخراج أشرف حسني، موسيقى حازم الكفراوي، غناء الدكتورة نسمة البنداري، وإنتاج فرقة مسرح الشباب لعام 2017.

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