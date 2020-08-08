وزير الاقتصاد اللبناني: ندفع ثمن 30 عامًا من الإهمال

قال وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، إن الجيش اللبناني يشرف على التحقيق في حادث بيروت، ولدينا ثقة في نزاهته.وأكد "نعمة"، خلال تصريحاته لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن قرارات الحكومة تهدف لتطهير الدولة من الفساد، مضيفًا: "ندفع ثمن 30 عامًا من الإهمال".وأشار "وزير الاقتصاد اللبناني" إلى ضرورة التوافق بين اللبنانيين لحل أزمات البلاد، وعدم تصاعد الأزمة إلى حد أكبر.وانطلق مجموعة من المتظاهرين اللبنانيين، اليوم، في مظاهرات لاقتحام مبنى وزارة الخارجية اللبنانية، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الأمن اللبناني والمتظاهرين في محيط المبنى.وتوافد متظاهرون من مختلف المناطق اللبنانية إلى وسط بيروت للمشاركة في الاحتجاجات. وشدد الجيش اللبناني على ضرورة سلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق.