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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تركيبات غذائية غير معتادة تساعد فى التخلص من الوزن الزائد

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:19 م
التخلص من الوزن الزائد
التخلص من الوزن الزائد
وكالات
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يبحث الجميع عن الأطعمة والأغذية التي من شأنها أن تسهم في الحصول على النتائج الإيجابية في المساعدة على التخلص من الوزن والكيلوجرامات الزائدة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إينديا"، هناك بعض التركيبات الغذائية التي يجهلها الكثيرون، ولكنها تسهم بشكل كبير في تغذية الجسم، بالإضافة إلى التخلص من الوزن والكيلوجرامات الزائدة.

وتشمل هذه التركيبات الغذائية ما يلي:
التفاح وزبدة الفول السوداني: مزيج زبدة الفول السوداني مع التفاح مزيج ممتاز ووجبة خفيفة صحية للتخلص من الوزن والكيلوجرامات الزائدة.

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف المفيدة لفقدان الوزن، وتحتوي زبدة الفول السوداني على الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على إنقاص الوزن، وكذلك الدهون المتعددة غير المشبعة التي تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.

الموز والسبانخ: قد يبدو هذا المزيج متباينًا، لكنه ممتاز في التخلص من الدهون الزائدة، وذلك لكون الموز يمنحك الشعور بالشبع لفترة زمنية طويلة، كما تساعد السبانخ أيضًا على حرق الدهون.

لذلك فإن تناول هذه الفاكهة قليلة الدسم ومنخفضة السعرات الحرارية مع السبانخ لها أثرها الفعال في عملية فقدان الوزن.

الشاي الأخضر بالنعناع والليمون: بعض الأشخاص يتناولون الشاي الأخضر بالليمون، لكن النعناع يمكن أن يكون إضافة رائعة لهذه التركيبة.

يمكن للشاي الأخضر مع الليمون وبعض أوراق النعناع المسحوق أن يبقيك رطبًا لفترة طويلة ويساعدك على التخلص من الكيلوجرامات، وذلك لأن أوراق النعناع تعمل على كبح الشهية، مما يمنعك من الشعور بالجوع لفترة زمنية طويلة.

الزبادي مع القرفة: ينصح خبراء التغذية بالزبادي لكونها مفيدة لنمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، ولكن بالنسبة لمن يرغبون بفقدان الوزن الزائد يمكنهم إضافة القليل من القرفة لكونها غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى، وتساعد أيضا على تقليل كمية الدهون المخزنة في الجسم.

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