ياسمين رئيس تقع في حب كريم فهمي في «جارة القمر»

قالت الفنانة ياسمين رئيس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها تنتظر انتهاء المخرج هادي الباجوري من تصوير فيلم «قمر 14»، لبدء تحضيرات وتصوير الفيلم السينمائي الجديد "جارة القمر"، الذي يشاركها في بطولته الفنان كريم فهمي، وأضافت رئيس أن الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية.حيث تجمعها قصة حب رومانسية ببطل العمل، رغم الفرق الاجتماعي بينهما، خاصة أنها تنتمي إلى أسرة متوسطة، وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.«جارة القمر» بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد مالك، وتجري الشركة المنتجة خلال الأيام القادمة التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في العمل، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس هو فيلم "لص بغداد"، الذي شاركت في بطولته أمام النجم محمد إمام وفتحي عبدالوهاب وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد خالد موسى.