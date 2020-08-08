رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسمين رئيس تقع في حب كريم فهمي في «جارة القمر»

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:07 م
الفنانة ياسمين رئيس
الفنانة ياسمين رئيس
دعاء عبد المقصود
طباعة
قالت الفنانة ياسمين رئيس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها تنتظر انتهاء المخرج هادي الباجوري من تصوير فيلم «قمر 14»، لبدء تحضيرات وتصوير الفيلم السينمائي الجديد "جارة القمر"، الذي يشاركها في بطولته الفنان كريم فهمي، وأضافت رئيس أن الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية.

حيث تجمعها قصة حب رومانسية ببطل العمل، رغم الفرق الاجتماعي بينهما، خاصة أنها تنتمي إلى أسرة متوسطة، وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.

«جارة القمر» بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد مالك، وتجري الشركة المنتجة خلال الأيام القادمة التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في العمل، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس هو فيلم "لص بغداد"، الذي شاركت في بطولته أمام النجم محمد إمام وفتحي عبدالوهاب وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

موضوعات متعلقة

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

تشييع جنازة ضحايا انفجار بيروت في الغربية (فيديو)

تحديد هوية المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب وضبطهم خلال ساعات

بلاغ للنائب العام ضد راقصة «ضارب عليوي»

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

تجديد حبس فتاة الـ«تيك توك» ريناد عماد 45 يومًا

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

ذهبت مع صديقتها مسابقة الوجوه الجديدة ونجحت.. حكايات هند رستم مع الفن

هند رستم: لا يوجد فنانة تستحق لقب «ملكة الإغراء» من بعدي

أسوأ ليلة في حياة هند رستم.. «المرحوم كان بينام هنا»

نجم الساعة

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

منوعات

«نهي".. خريجة «خدمة اجتماعية» تحترف صناعة المنظفات منزليًا

عائلة فلسطينية تطلق اسم «بيروت» على مولودتها الجديدة

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخراب يدق باب تركيا
د.كريمة الحفناوى
لبنان الكرامة ولملمة الجراح
صفاء النجار
لماذا ما زال الاستعمار رومانسيًا؟!
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
المزيد

الثقافة

مرشحو التجديد النصفي بـ«اتحاد كتاب» يطلقون مبادرة لإنقاذ بيت المثقفين

أين تذهب أموال الجريمة؟.. نيكولاس شاكسون يجيب

«بنك المعرفة المصرى إنجازات وتطلعات».. ندوة بالأعلى للثقافة

«الشباب.. القدوة - السوشيال ميديا» بـ «الأعلى للثقافة».. 20 أغسطس