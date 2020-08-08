تجديد حبس فتاة الـ«تيك توك» ريناد عماد 45 يومًا

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهمة منة الله عماد، وشهرتها «ريناد عماد»، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة- 45 يومًا على ذمة التحقيقات.وقالت فتاة التيك توك "رينادعماد"، أمام جهات التحقيق: عايزين تحاسبوا حاسبوا من استغلني أنا وباقي الفتيات ودفعوا لنا الفلوس عشان يستغلونا.وأضافت أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها، متابعة أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة، وأنها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها، وأنها قامت بالإعلان عن نفسها لممارسة البغاء واستقطاب الشباب مقابل مبالغ مادية.وواجهت النيابة المتهمة بعدد من الفيديوهات الخاصة التي نشرتها على الصفحة الشخصية على تطبيق «التيك توك» واعترفت بتصويرها.كانت قد وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب تفيد بقيام فتاة تدعى "م. ال. ع"، وشهرتها "ريناد.ع"، بإنشاء صفحة على تطبيق «التيك توك» بقصد الإعلان عن نفسها لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم، وعلى الفور تم رصد ومتابعة المتهمة، وقد تبين صحة المعلومات الواردة، وبناء على ذلك تم القبض عليها داخل كافيه بالدقي، وتم إخطار النيابة.وأمرت النيابة العامة بالدقي بحبس المتهمة منة الله عماد، وشهرتها ريناد عماد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإعلان عن نفسها عبر موقع التواصل الاجتماعي «التيك توك»، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.