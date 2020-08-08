تفاصيل العثور على جثة عامل «متحللة» داخل منزله في 15 مايو

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، بتشريح جثة عامل وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، مع طلب تحريات الماخص حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان حولها.وكشفت مناظرة جثة المجني عليه أن الجثة لشاب في منتصف العقد الرابع من العمر متحللة وأن الوفاة منذ ما يزيد عن أسبوع.واستمعت النيابة العامة إلى أقوال جيران المجني عليه الذين أكدوا أن المتوفي متزوج وله عائلة ولكنه يقيم بمفرده ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة أو كسر في محتويات الشقة، كما أكدوا تعاطيه للمواد المخدرة وقد تكون سببا في وفاته.تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالي بمجاورة 28، مفاده إنبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم ويدعى "طارق"، 35 سنة، عامل.وبالانتقال وكسر باب الشقة عثر على جثة الضحية في حالة تحلل، وبمناقشة الجيران تبين أنه يقيم بمفرده، ورجح الكشف الطبي المبدئي بواسطة مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.