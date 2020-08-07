عمرو أبواليزيد: المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ تخدم الوطن

أعرب النائب عمرو أبواليزيد، عن سعادته بالتواجد بين أهالي مركز كرداسة بلد العُمد والمشايخ، في مؤتمر دعم مرشحي الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، متوجهًا بالتحية لأهالي وأبناء كفر حكيم.جاء ذلك خلال مؤتمر دعم مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمنطقة كفر حكيم إحدى القرى التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، بحضور مرشحي الوفد: الكاتب الصحفي طارق تهامي مرشح الوفد في القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ومحمد ذكري، والدكتور أيمن محسب، والمحاسب محمد الكردي، مرشحي الوفد بنظام الفردي في دائرة الجيزة.ودعا أبواليزيد أهالي كرداسة وأبناء محافظة الجيزة للمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، وتوعية الأهالي في المنازل بأهمية هذه المشاركة بالاختيار الأصلح والأمثل، بما يدعم ويخدم الدولة المصرية والمواطن المصري، بشخصيات تضيف وتدعم مطالب الجميع.وطالب النائب الوفدي أهالي كرداسة بدعم مرشحي الوفد في محافظة الجيزة سواء كان في القائمة الوطنية "من أجل مصر" الذي يمثل الوفد فيها بالجيزة الكاتب الصحفي طارق تهامي والدكتورة أمل رمزي، وبالنظام الفردي المستشار محمد ذكري، والدكتور أيمن محسب، والمحاسب محمد الكردي، 3 أفراد ضمن 8 قادرون على التغيير والدعم لصالح الوطن.وأوضح "أبواليزيد" أن المشاركة السلبية تضر بالجميع، لكن المشاركة الإيجابية بأفضل الموجودين، خاصة أن مجلس الشيوخ يجب أن يحتوي على جميع التخصصات والتوجهات والتيارات، والدليل على ذلك أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقوم بتعيين 100 شخصية مختلفة في تخصصات متعددة طبية وقانونية ودستورية وزراعية وسياحية واقتصادية واجتماعية، وتخصصات مختلفة أخرى تخدم الوطن والمواطنين.