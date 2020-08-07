الباز يكشف.. هل تورطت جماعة حزب الله فى انفجار مرفأ بيروت؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الخسائر المقدرة لانفجار مرفأ بيروت تتراوح من 10 إلى 15 مليار دولار.وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس اللبناني ميشيل عون أشار إلى وجود تدخل خارجي في انفجار المرفأ، لافتا إلى أنه قال هناك احتمالان لسبب الانفجار إما نتيجة إهمال، أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة أو غارة.واستعرض مقطع فيديو لمواطن لبناني شاهد على انفجار المرفأ، قال فيه إنه رأى طائرتين قبل التفجير، مضيفا أن حديث الرئيس اللبناني اليوم عن وجود تدخل خارجي يدعم حديث المواطن.وأشار "الباز" بأصابع الاتهام إلى دولة إيران متوقعا أنها قد تكون السبب في هذا الانفجار، وقال: "إيران عليها حظر شراء أسلحة، وكلنا نعرف العلاقات الوطيدة بين حزب الله اللبناني وطهران، فمن الممكن أنها اشترت نترات الأمونيوم وهي المادة المصنعة للصواريخ وحاولت إدخالها من خلال بيروت".وعن دخول نترات الأمونيوم إلى لبنان، قال الباز: "جورجيا من الدول الأساسية في تصنيعها، وتمت صفقة بمقتضاها تم شراء 2750 طن نترات أمونيوم منها وكانت متجهة إلى موزمبيق، وكانت على متن سفينة، وأثناء الرحلة، توقفت في مرفأ بيروت وظهر إشكال قانوني بين مجموعتين على هذه السفينة، وذهبت القضية إلى قاضي الأمور المستعجلة، وأصدر قرارا باسم الشعب اللبناني بتخزين الشحنة في مكان مناسب".وواصل: "النترات صدر قرار بنقلها في مستودعات المرفأ رقم 249 في 27 أبريل 2014، وبعدها نقلت لعنبر 12 من بوابة في مرفأ بيروت، وهذه البوابة يسيطر عليها حزب الله".وأوضح الباز أن مدير مرفأ بيروت بدأ يكلم قاضي الأمور المستعجلة بشأن شحنة نترات الأمونيوم في ديسمبر 2014 وفي أكتوبر 2016 وديسمبر 2017 وآخر مكاتبة تمت كانت في فبراير 2018، لكنه لم يرد.وأكد الباز أن هناك أوراقا يتم تداولها حول تورط حزب الله في شحنة نترات الأمونيوم، ولكن نفى حسن نصرالله ورفض تفنيد الاتهامات، منوها بأنه لا يتهم حزب الله بشيء، ولكن هناك أسئلة يجب الرد عليها بموضوعية.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف الساعة.