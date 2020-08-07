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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بكرى: الجيش الليبى مهمته مقدسة ضد الاحتلال العثمانى (فيديو)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:55 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الجيش الليبي يقوم بمهمة مقدسة ضد الاحتلال العثماني.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد: بعد غد الأحد يحتفل الليبيون بالذكرى الـ80 لتأسيس الجيش الليبي الذي خاض المعارك دفاعا عن وحدة واستقلال وحرية ليبيا، واليوم يعود مجددا لمهمته المقدسة ضد الاحتلال العثماني الجديد.

وتابع بكري: أنه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وفى عام 1939م، قررت 40 شخصية من القادة والزعماء الليبيين المقيمين بمصر تفويض الأمير إدريس السنوسى بمفاوضة الحكومة الإنجليزية بشأن تكوين جيش مهمته المشاركة فى تحرير ليبيا.

وكشف مصطفى بكري عن أنه في نفس اليوم صدر قرار تكوين الجيش الليبي، الذي عرف بـ"الجيش السونسى"، وافتتح مكتب لقبول المتطوعين في القاهرة في 12 أغسطس 1940، وأقيم أول معسكر تدريب للجيش الليبي بمنطقة أبورواش، وكانت أولى معاركه "سيدى برانى" التي جرت في أكتوبر عام 1940.

وأوضح بكري أنه بعد 12 عاما أعلنت ليبيا استقلالها وبالتحديد في الـ 9 من أغسطس عام 1952، وأعلن إنشاء الجيش الليبي، ليحظى هذا التاريخ بذكرى تأسيس الجيش الليبي.

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