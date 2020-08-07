فيلا الخطيب لم تكن الأولى.. سرقات فى بيوت المشاهير

- مسروقات فيلا الكابتن محمود الخطيب

- سرقة شقة الفنانة شيرين سيف النصر

- سرقة سيارة الفنانة نشوى مصطفى

- سرقة شقة الفنانة فيفي عبده

- سرقة شقة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق شادي محمد

- سرقة منزل عائلة الفنان طه خليفة زوج الفنانة ريم أحمد

- سرقة شقة منة فضالي

تعتبر منازل الفنانين والمشاهير بمثابة أماكن شديدة الإغراء للصوص، حيث يعتقدون أنها حتى وإن لم تكن بها أموال طائلة، فعلى الأقل ستكون هناك مجوهرات.وبين حين وآخر، يهاجم اللصوص منازل المشاهير اعتقادا منهم بوجود أموال طائلة ومجوهرات ثمينة بداخلها، ويستعرض «الدستور» في السطور القادمة آخر تطورات واقعة سرقة فيلا ابنة الكابتن محمود الخطيب، وكذلك عرض بعض الوقائع التي حدثت لعدد من المشاهير على أيدي اللصوص.كشفت التحريات التي أجرتها مباحث الجيزة في واقعة سرقة متعلقات من فيلا محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بحي الأشجار عبارة عن جهاز «آي باد» وهاتف محمول وإكسسوارات حريمي.وقام فريق بحث من مباحث قسم ثالث أكتوبر بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا ومحيطها بالكامل لبيان حقيقة الواقعة، وتولى ضباط المباحث مناقشة أفراد الأمن وأسرة الخطيب لحصر وجرد المسروقات.وأضافت التحريات أن أسرة الخطيب فور عودتها من إجازة بالساحل الشمالي اكتشفت سرقة بعض المقتنيات من داخل الفيلا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لإجراء المعاينة وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مداخل ومخارج الفيلا ورفع البصمات.لم تكن واقعة سرقة فيلا ابنة محمود الخطيب هى الأولي. فمنذ أشهر وتحديدا أواخر شهر يوليو من العام الماضي تعرضت الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر لواقعة سرقة مشغولات ذهبية وألماس، حيث تضمن البلاغ الذي تم تحريره داخل قسم الجيزة اختفاء مشغولاتها الذهبية باهظة الثمن من غرفتها.وبمُعاينة المنزل تبين عدم وجود كسر بمداخل ومخارج المنزل، ما يعني أن الجاني دخل بطريقة شرعية وبالفعل تمكن رجال المباحث من العثور على السارق، التي تبين أنها إحدى السيدات المتعاملة مع الفنانة.وفي نفس الشهر وقبلها بأيام تلقّت الفنانة نشوى مصطفى التهنئة بزواج نجلها من «حرامي» الذي سرق سيارة ابنها عبدالرحمن يوم زفافه، إذ حطّم السارق زجاج السيارة وسرق محتوياتها، ومن بينها حقيبته التي كانت تحوي الـ«لاب توب» الخاص به، وحقيبة ملابسه وبدلة الزفاف.وتركت «مصطفى» تعليقها على السرقة: «أكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابنى وشنطة هدومه وبدلة فرحه سبحان الله وأنا طالعة البيت كنت عايزة أفضي العربية، وأجلت لما أرجع من مشوار في مدينة نصر.. إلى الأستاذ الحرامي: ربنا ينتقم منك، قدر الله وما شاء فعل الحمدلله».لم تسلم الفنانة فيفي عبده من وقائع السرقة، حيث تعرضت شقتها للسرقة من خادمتها الفلبينية في شهر يونيو من العام الماضي وتقدمت «عبده» ببلاغ لنيابة مصر القديمة واتهمت الخادمة بسرقة 5 كيلو ذهب من شقتها الواقعة بمِنطقة قسم الشرطة.وأبدت الفنانة انزعاجها معلقة على السرقة: «أنا مش سعيدة، لأني لا أستحق ما فعلته الخادمة، وكنت بعاملها بكل حب وود، وحسبي الله ونعم الوكيل» وكشفت زمن السرقة والسر وراء انشغالها عن الكاميرات في منزلها: «كنت مشغولة في لايف مع جمهوري وقتها.. اكتشفت بعدها بساعة أنها عطلّت بعض كاميرات المراقبة، ولم تنتبه للكاميرا الأخرى».كما تعرض الكابتن شادي محمد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق فى العام الماضي لسرقة شقته بمنطقة مدينة نصر أثناء قضائه إجازته الأسبوعية في العين السخنة بصحبة أولاده ليعود لمنزله ويجد بابه محطما فضلا عن سرقة مبلغ مالي ضخم.وأوضح لاعب الأهلي وقت الحادث أن شهود العيان أخبروه أن 7 أشخاص حضروا إلى العقار وبصحبتهم سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل وسرقوا محتويات الشقة وفروا هاربين مؤكدا أن أحد المحلات التجارية سجلت سرقة الشقة ووجود الأشخاص.تعرض منزل عائلة الفنان طه خليفة زوج الفنانة ريم أحمد للسرقة خلال عام 2019 ومن بعدها بأيام اشتعلت النيران بالشقة، وهو الأمر الذي وصفه الثنائي بـ«الغريب» لكن طمأنت «أحمد» جمهورها بتدوينة عبر «فيسبوك»: «الحمد لله إننا بخير».في يوليو من العام الماضي تعرضت شقة منة فضالي لسرقة مقتنياتها بمدينة 6 أكتوبر، وعلقت على صفحتها عبر «إنستجرام»: «يعني أصحى اكتشف إن بيتي في أكتوبر مسروق، طب أعمل إيه حسبي الله ونعم الوكيل»، وباشرت الفنانة الإجراءات الرسمية وقدمت بلاغًا أملًا في استعادة المسروقات.