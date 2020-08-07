برلماني: 60 جهاز عروس لفتيات غير قادرات بنجع حمادي

يقيم اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب بنجع حمادي، غدا السبت، حفل عرس جماعي لتوزيع جهاز العروس لعدد ٦٠ فتاة من غير القادرات والايتام، برعاية حزب مستقبل وطن بقنا، وحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ.وقال "خلف الله" في تصريحات له إن حفل توزيع جهاز العرائس يأتي تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمه للأسر غير القادرة والتزاما بتوفير حياة كريمه لاهالينا بمراكز نجع حمادي ودشنا والوقف، وتم توزيع جهاز عروس لما يقرب من مائتي فتاة على مدار السنوات الاربع الماضيه، لرسم الفرحه على وجوه بناتي بتسليمهن جهاز يشمل الأجهزه الكهربائية بمشاركة عدد من الجهات الخيريه.وشدد خلف الله انه لن يتم تصوير عروس ولن يتم اعلان أسماؤهن التزاما بالمحافظة على مشاعر اهالينا بقرى مراكز نجع حمادي ودشنا والوقف.ولفت إلي انه مستمر في طرح مبادرات خيرية بتوفير كراتين أغذيه ولحوم اضاحي أيام عيد الأضحى بتوزيع 33 عجلا علي الأسر الفقيرة.