مرتزقة تركيا تسرق أسلاك الكهرباء في الرقة السورية

عمدت مجموعة مسلحة تابعة للجيش الوطني الموالي لتركيا، اليوم الجمعة، إلى سرقة أسلاك الكهرباء الواصلة بين قريتي الويبدة والواسطة شمال عين عيسى في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، ضمن مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل عملية نبع السلام.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مسلحي الجيش الوطني عمدوا لإطلاق النار بشكل عشوائي لترويع الأهالي ومنعهم من الاقتراب أثناء قيامهم بعمليات السرقة.