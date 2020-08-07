عبر فتحات بالجدار الفاصل.. فلسطينيون يتجهون للقدس (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، لقطات يظهر من خلالها توجه فلسطينيين للقدس، والدخول من خلال بعض الفتحات في الجدار العازل أو من الحواجز بعد تخفيف الإجراءات التقليدية أو غض النظر عن عمليات الدخول دون تصاريح.وأظهر الفيديو لحظة عبور الفلسطينيين من منطقة فرعون حيث توجد فتحة في الجدار الفاصل.وأصيب خمسة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما أصيب العشرات باختناق الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.