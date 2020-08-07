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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان: سنستأنف التنقيب بـ «المتوسط».. واليونان: لن نخضع للابتزاز

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:22 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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صعدت تركيا اليوم الجمعة، موقفها تجاه اليونان، في خطوة استفزازية جديدة، معلنة استئناف عمليات التنقيب.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستستأنف عمليات التنقيب في شرق المتوسط، حسبما أفاد موقع تركيا الآن منذ قليل.

يأتي تصعيد أردوغان في الوقت الذي أبدى فيه رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، في وقت سابق من اليوم الجمعة، استعداد بلاده للجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن مسألة ترسيم حدود المناطق البحرية مع تركيا.

وأوضح رئيس الوزراء اليوناني، أنه التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرتين منذ توليه منصب رئيس الوزراء، وتابع "أخبرته برغبتنا في تجديد العلاقات اليونانية التركية، لأننا سنظل جيرانا إلى الأبد، أنا حقًا لا أصدق أن هناك عداوة بين الشعبين اليوناني والتركي للأسف لم أتلق الرد الذي توقعته"، وفقًا لموقع سون خبر التركي.

وأوضح" كنت صادقًا جدًا مع تركيا والمجتمع الدولي، وقلت إننا إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق فسنلجأ إلى محكمة لاهاي، دعونا نتفق على أن هذا هو الحل الوحيد، وسنحترم قرار المحكمة ونحترم القانون الدولي أعتقد أن هذا نهج عادل إذا لم نتمكن من حل النزاع فيما بيننا".

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن تركيا حليف غير موثوق به في حلف الناتو، متابعًا "على سبيل المثال، تثير مسألة شراء صواريخ إس - 400 قلقنا جميعا، بما في ذلك الولايات المتحدة، لأنه يهدد طائرات إف - 35، التي هي جزء لا يتجزأ من حلف شمال الأطلسي باعتبارها أكثر طائرات الحلف تطورا"، وفقًا لموقع تركيا الآن.

كما جدد ميتسوتاكيس، تأكيده أن بلاده لن تخضع للابتزاز التركي، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر التركي الأوروبي، لاسيما بين أنقرة واليونان بعد توقيع الأخيرة اتفاقًا مع مصر أمس حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط.

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