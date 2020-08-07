13 ألف إصابة بكورونا فى بلغاريا

سجلت بلغاريا 297 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 13 ألفا و14 حالة.وذكرت البوابة الموحدة للمعلومات في بلغاريا- في بيان نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن غالبية الحالات الجديدة سُجلت في العاصمة صوفيا، مضيفة أن هناك 47 شخصًا من المصابين يتلقون العلاج اللازم في الرعاية المركزة.وأفادت بأن عدد الوفيات ارتفعت خلال الـ24 ساعة بمقدار 11 حالة ليبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس حتى الآن 435 حالة، أما عن المتعافين فقد زادوا على مدار يوم أمس بمقدار 220 حالة ليصل الإجمالي إلى 7 آلاف و374 شخصا.