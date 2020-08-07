«الغذاء العالمي» يخطط لاستيراد دقيق وحبوب لمساعدة لبنان

أعلن برنامج الغذاء العالمي، اليوم الجمعة، عن خططه لاستيراد الدقيق والحبوب للمساعدة في منع أي نقص في المواد الغذائية في لبنان، نقلًا عن قناة " سكاي نيوز ".وذلك بعد أن وقع انفجارا مدمرا، في مساء الثلاثاء الماضي، بمنطقة ميناء بيروت، وتسبب بوقوع العديد من الضحايا،وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة، في أحياء العاصمة بيروت.وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.