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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم طوكيو تغلق منخفضة بسبب التوترات الأمريكية الصينية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:09 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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أغلقت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، على انخفاض وسط تصاعد التوترات الأمريكية الصينية عقب
فرض حظر أمريكي على التعامل مع شركتي تكنولوجيا صينيتين، فضلا عن سلسلة نتائج محلية باهتة وحالة من توخي الحذر قبيل بيانات مهمة للوظائف الأمريكية، وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.39% إلى 22329.94 نقطة.

واقتدت أسهم طوكيو بخسائر الأسهم في الصين وهونج كونج بعد الظهر، وأعلنت إدارة ترامب عن حظر على التعاملات الأمريكية مع تطبيق "تيك توك" من شركة "بايت دانس وتطبيق وي-تشات" الذي تملكه "تنسنت"، مما أجج المخاوف من "ستار سليكوني" ينتصب بين القوتين العظميين، وستكون أسواق الأسهم اليابانية مغلقة يوم الإثنين في عطلة عامة.

وتراجع سهم صامكو كورب، التي تنتج معدات تصنيع أشباه الموصلات، 8.97% بعد الإعلان عن تراجع صافي ربح يناير إلى سبتمبر 26.8%، ودفع ذلك أسهم المنافسين للانخفاض ليهبط سهم "أدفانتست" 4.77%، في حين هبط سهم سكرين هولدنجز 3.05%.

وهوى سهم "شيسايدو" 8.64% بعد أن توقعت شركة مستحضرات التجميل خسارة صافية وتوزيعات أقل للعام بأكمله، في المقابل ارتفع سهم نينتندو 2.58% بعد أن أعلنت أن أرباحها ربع السنوية قفزت لخمسة أمثالها.

وصعد سهم سكوير إينكس 12.8% إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن قالت شركة ألعاب الفيديو إن أرباح التشغيل زادت 241.4% لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران 2020.

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