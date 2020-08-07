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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس شخصين سرقا شقة مسنة بالنزهة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:00 ص
حبس شخصين
حبس شخصين
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أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بسرقة شقة سيدة مسنة بمنطقة النزهة.

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة، لتفقد الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"- شريط لاصق- 2 أفيز بلاستيك- هاتف محمول "مجهول المصدر".

بمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته، اعترف بسرقة الهاتف من داخل مسكن ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم كرهًا عنها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته بتحريض من عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا حيث تم ضبطه.

وأقر بما جاء بأقوال الأول، وأضاف الأخير أنه نظرًا لسابقة قيامه بعرض شقة سكنية للبيع ملك المجنى عليها وعلمه بثرائها وإقامتها بمفردها فخطط لسرقتها.

وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه، وعقب ذلك توجه الأول لمسكن المجنى عليها وحال قيامها بفتح باب الشقة سكنها قام بدفعها فى محاولة لتكبيلها، إلا أنها قامت بالصياح فاستولى على هاتفها المحمول ولاذا بالفرار خشية ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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