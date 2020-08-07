رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نجلاء بدر: «زوجى مؤمن إنى ممثلة كويسة»

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:27 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
رباب الأهواني
طباعة
قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها تخاف من المسرح، بالرغم من أنها في الأصل مذيعة، متابعة:"أنا ملولة، مبحبش أقرأ ومبحبش احفظ".

وأضافت نجلاء بدر خلال لقاءها ببرنامج "لايت شو" المذاع عبر فضائية الحياة، والذي تقدمه الإعلامية أميرة العادلي، مساء الخميس، أنها لا تعرف إذا كانت أدوارها المركبة نابعة من شخصيتها الحقيقية أم لا، معقبة:"أنا شخصيتي مش مركبة، لكن حياتي مركبة، حياتي فيها وعكات قاسية".

وتابعت:"دموعي كانت قريبة جدًا لدرجة أنني كنت بعيط لما بضحك"، معقبة:"كنت أبودمعة، وحساسة جدًا، لكن الموضوع انتهى بالأدوية، أخدت كورس 3 شهور يخليني أهدأ".

وأردفت:" أنا من مواليد برج الميزان ولست عصبية، وأتفادى أزعل حد مني، لكن باجي على نفسي".

وأشارت نجلاء بدر إلى أنها تحب المطبخ والطبخ، معقبة:"بعمل أكل حلو أوي، لكن مبطبخش كل يوم، ممكن أطبخ مرتين في الأسبوع".

واستطردت: "أنا متخصصة في طبخ اللحوم، كل ماله علاقه باللحوم بعرف أعمله، لكن مبطبخش سمك أو سي فود لأن جوزي مبياكولوش، فبقيت ما بطبخش سمك، ولو عايزه أكل سمك بطلب دليفري وباكله بعيد عن جوزي".

وعن رأي زوجها في تمثيلها، قالت: "زوجي مؤمن إني ممثلة كويسة، لكن يرى أني يجب أن أكون في مكانة أعلى من كده".

يذكر أن الفنانة نجلاء بدر شاركت خلال ماراثون دراما رمضان الماضى في مسلسل "الفتوة" التي لعبت فيه دور جميلة، والتي تقع فى حب ياسر جلال بطل العمل طوال الأحداث إلا أنها ومع عدم حبه لها تتزوج من عزمي اسم الشخصية الذى لعبها أحمد صلاح حسني فى النهاية وتقع فى حبه بسبب ما يكنه لها من حب كبير، وهو الدور التي تمكنت من خلال من نيل ردود فعل إيجابية.

يذكر أن مسلسل "الفتوة" عُرض علي قناة الحياة ضمن السباق الرمضانى المنقضى، من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، وضم المسلسل الفتوة عدد كبير من الفنانين بجانب بطله النجم ياسر جلال، حيث شارك فى بطولته كل من نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ومى عمر وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: الاتحاد العالمي للأمصال وافق على توفير حصة لمصر من تطعيم كورونا

عدا 3 محافظات.. حظر دخول القادمين من الخارج إلى مصر دون تحليل PCR

الصحة: 21 وفاة و131 إصابة جديدة بكورونا

وفاة المصابين بـ«طائرة الجونة» فور وصولهما إلى المستشفى

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

«كان يغار منه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

معركة على لقب «الدنجوان».. ماجدة الصباحي تكسب رهانا على محمود ياسين

كنت هاضرب يوسف شاهين.. هكذا نجا «چو» من علقة ساخنة على يد محمود ياسين

اعترافات محمود ياسين.. «فضلت تجسيد شخصية زبال عن أستاذ جامعي»

نجم الساعة

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

منوعات

دراسة: الاحتباس الحرارى يهدد البشر أكثر من الأمراض المعدية

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي في شركة بتروتريد

تنسيق الكليات 2020.. بعد إعلان نتيجة الثانوية.. تعرف على المواعيد والتفاصيل

علماء الآثار: الإنسان العاقل غادر إفريقيا منذ نحو 100 ألف عام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
جمال طه
مصر و«كورونا».. نقاط فاصلة على مفترق الطريق
ماجد حبته
من بيروت إلى لاهاى.. والعكس!
المزيد

الثقافة

بدار الأوبرا.. «الحجار» يتألق بتقديم 22 أغنية فى 3 ساعات (صور)

مخرج أحد نصوص توفيق الحكيم يبحث عن ورثته للاتفاق على حقوق الملكية

السبت.. مناقشة «جيش الشمس 9» بمكتبة القاهرة الكبرى

الأعلى للثقافة يناقش «تأثير الثقافة الرقمية فى المنظومة التربوية»