نجلاء بدر: «زوجى مؤمن إنى ممثلة كويسة»

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها تخاف من المسرح، بالرغم من أنها في الأصل مذيعة، متابعة:"أنا ملولة، مبحبش أقرأ ومبحبش احفظ".وأضافت نجلاء بدر خلال لقاءها ببرنامج "لايت شو" المذاع عبر فضائية الحياة، والذي تقدمه الإعلامية أميرة العادلي، مساء الخميس، أنها لا تعرف إذا كانت أدوارها المركبة نابعة من شخصيتها الحقيقية أم لا، معقبة:"أنا شخصيتي مش مركبة، لكن حياتي مركبة، حياتي فيها وعكات قاسية".وتابعت:"دموعي كانت قريبة جدًا لدرجة أنني كنت بعيط لما بضحك"، معقبة:"كنت أبودمعة، وحساسة جدًا، لكن الموضوع انتهى بالأدوية، أخدت كورس 3 شهور يخليني أهدأ".وأردفت:" أنا من مواليد برج الميزان ولست عصبية، وأتفادى أزعل حد مني، لكن باجي على نفسي".وأشارت نجلاء بدر إلى أنها تحب المطبخ والطبخ، معقبة:"بعمل أكل حلو أوي، لكن مبطبخش كل يوم، ممكن أطبخ مرتين في الأسبوع".واستطردت: "أنا متخصصة في طبخ اللحوم، كل ماله علاقه باللحوم بعرف أعمله، لكن مبطبخش سمك أو سي فود لأن جوزي مبياكولوش، فبقيت ما بطبخش سمك، ولو عايزه أكل سمك بطلب دليفري وباكله بعيد عن جوزي".وعن رأي زوجها في تمثيلها، قالت: "زوجي مؤمن إني ممثلة كويسة، لكن يرى أني يجب أن أكون في مكانة أعلى من كده".يذكر أن الفنانة نجلاء بدر شاركت خلال ماراثون دراما رمضان الماضى في مسلسل "الفتوة" التي لعبت فيه دور جميلة، والتي تقع فى حب ياسر جلال بطل العمل طوال الأحداث إلا أنها ومع عدم حبه لها تتزوج من عزمي اسم الشخصية الذى لعبها أحمد صلاح حسني فى النهاية وتقع فى حبه بسبب ما يكنه لها من حب كبير، وهو الدور التي تمكنت من خلال من نيل ردود فعل إيجابية.يذكر أن مسلسل "الفتوة" عُرض علي قناة الحياة ضمن السباق الرمضانى المنقضى، من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، وضم المسلسل الفتوة عدد كبير من الفنانين بجانب بطله النجم ياسر جلال، حيث شارك فى بطولته كل من نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ومى عمر وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.