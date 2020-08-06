السوادن يكشف سبب تعليق التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة

قال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، إن بلاده علقت التفاوض بشأن سد النهضة لمزيد من التشاور الداخلي نتيجة تغيير إثيوبيا أجندة التفاوض وإضافة شروط جديدة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.في غضون ذلك، توقع الدكتور صالح حمد، رئيس الوفد الفني السوداني بمفاوضات سد النهضة، أن يضع الاتحاد الإفريقي الأمور في نصابها فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة.وقال رئيس الوفد الفني السوداني في مفاوضات سد النهضة، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم، إن السودان لديه كثير من الخيارات في التعاطي مع ملف سد النهضة، مضيفا: «سنتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقنا المائية».