محافظ البحر الأحمر: خطأ في الهبوط وراء سقوط «طائرة الجونة»

علّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على مصرع طيارين إثر تعرض طائرة شراعية إلى حادث بمطار الجونة، والذي أمر فيه النائب العام بالتحقيق السريع.وقال "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، إن نوع الطائرة التي تعرضت للحادث رياضية ترفيهية بهدف جذب السياحة والإعلانات، حيث تستخدم في عملية الإعلان عن منتج معين.وأكد أن تراخيص الطائرة التي تعرضت للحادث سليمة وتابعة للطيران المدني لعام 2019، ولها مسارات معينة تسير فيها، لكن الطيار أخطأ في طريقة الهبوط بالطائرة في محيط مطار الجونة، مما أدى إلى تهشُّم الطائرة، وتعرضها للحادث.وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك إشرافا كاملا على الطائرات التي تنطلق وتقلع في الجو، من تحديد النطاقات التي تسير فيها، ومدى وجود أعطال في الطائرة.