كاتب صحفي: قناة السويس الجديدة أعادت لمصر وضعها الفريد على خريطة العالم

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، نائب مدير تحرير جريدة الأخبار، إن قناة السويس الجديدة تقدم خدمة لا تقدر بثمن لحركة التجارة العالمية.وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن قناة السويس الجديدة أعادت لمصر وضعها الفريد على خريطة العالم.وأشار نائب مدير تحرير جريدة الأخبار، إلى أن قناة السويس الجديدة دعمت دور مصر السياسي إقليميًا ودوليًا.وأفاد، بأن استعادة الزخم التنموي لمحافظة سيناء، كان من أهم المكاسب المحصودة من قناة السويس الجديدة.وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ قناة السويس الجديدة، استغرق 12 شهرًا، حيث بلغ إجمالي الطول الكلي للمشروع 72 كم، مقسمة إلى 35 كم حفر، و37 كم توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح، وبعمق 24 مترًا.وانعكست القناة الجديدة إيجابًا على خفض زمن العبور المباشر للسفن دون توقف من 18 ساعة سابقًا إلى (10 – 11) ساعة، بجانب تقليل زمن الانتظار في حالة وجوده إلى (3- 4) ساعات بدلًا من (6 – 8) ساعات سابقًا.