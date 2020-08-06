«مستقبل وطن»: مجلس الشيوخ خطوة جديدة نحو حياة ديمقراطية سلمية

دعا المهندس سامح الشيمي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، المصريين بالخارج والداخل على ضرورة المشاركة الفعالة وبقوة في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر انطلاقها يومى الأحد والاثنين (9 - 10) أغسطس بمقرات السفارات المصرية، و(11- 12) باللجان الانتخابية في المحافظات.وقال الشيمي في بيانه، إن مجلس الشيوخ خطوة جديدة وواعدة فى الطريق نحو حياة ديمقراطية سلمية فى ظل دولة مدنية حديثة، والمصريون عازمون على استكمال بناء مؤسسات الدولة في ظل النهضة التي يشهد عليها العالم في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.واختتم القيادى بحزب مستقبل وطن، بيانه قائلا: إن مؤسسات الدولة هيأت الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا: "واثقين من تحمل المصريين دورهم تجاه الدولة أمام صناديق الاقتراع لتأدية واجبهم الوطنى".