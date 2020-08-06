6 حرائق فى مستوطنات غلاف غزة بسبب البالونات الحارقة

اندلعت 6 حرائق في المستوطنات الإسرائيلية بغلاف قطاع غزة المحاصر، اليوم الأربعاء، جراء إطلاق بالونات حارقة من القطاع.وأبلغ المستوطنون الإسرائيليون، صباح اليوم، عن رؤية بالونات حارقة تم إطلاقها من القطاع المحاصر تجاه منطقة الغلاف، حسبما نشر موقع "بتاخون سدى" الإسرائيلي.وشن سلاح الطيران بجيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين الماضي، قصفًا جويًا عنيفًا ضد مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل القطاع المحاصر، تحديدًا في منطقة دير البلح وسط غزة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع.وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أطلقت صاروخًا، الإثنين الماضي، من القطاع المحاصر، تجاه مستوطنة "سيدروت"، خلال حفل توديع قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتعيين خلف له.