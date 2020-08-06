انتظام امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية في الفيوم

تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عددا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم؛ لمتابعة حسن سير وانتظام اللجان، والإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد بين الطلاب.حيث تفقد وكيل الوزارة لجنة مدرسة الفيوم الثانوية الصناعية الميكانيكية المعمارية العسكرية، وأشاد بانضباط وانتظام اللجان، ونبه على رئيس اللجنة والمراقب الأول بضرورة انضباط اللجان واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ونبه مشددا بعدم اصطحاب الطلاب وكذلك الملاحظين للتليفون المحمول أثناء الامتحان.كما أكد وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وأصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات.