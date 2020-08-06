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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أدوية تعالج السرطان والإدمان فعالة ضد كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:54 م
أدوية
أدوية
وكالات
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اكتشف علماء روس أن أدوية مستخدمة في علاج الإدمان وأمراض السرطان، فعالة ضد فيروس كورونا أيضًا.

وتفيد مجلة Mendeleev Communications، بأنه اتضح لباحثين من مدرسة الاقتصاد العليا ومعهد الكيمياء العضوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن بعض الأدوية المستخدمة في علاج إدمان وأمراض السرطان فعالة ضد الفيروس التاجي المستجد أيضًا.

وتشير المجلة إلى أنه يتطلب عادة من 4- 7 سنوات لإثبات عدم خطورة الدواء تجريبيًّا ولكن جائحة "كوفيد- 19" مستمرة بالانتشار، لذلك يبحث الأطباء وخبراء الطب عن عقار يستخدم بنجاح في علاج أمراض أخرى، عسى أن يفيد في علاج "كوفيد- 19" أيضًا.

ويبحث العلماء عادة عن مادة قادرة على الارتباط بالمركز النشط للبروتين بواسطة الجزيئات التي تقوم بوظائف هذا البروتين وتحجب نشاطه، وبما أن المركز النشط للبروتين Mpro معروف، ولكن ليس هناك ما يؤكد عدم وجود مراكز أخرى، لأن البروتينات يمكن أن تحتوي على عشرات ومئات المراكز النشطة.

واستنادًا إلى هذا، اختار الباحثون المادة المطلوبة وفق طريقتهم الجديدة التي أطلقوا عليها "طريقة الالتحام السطحي" التي حددها الكمبيوتر على سطح جزيئات البروتين، وليس مركزه النشط فقط.

وبعد اختبار مجموعة من الأدوية، اختار الباحثون عقارين: الأول- ديسولفيرام، الذي يستخدم في علاج الإدمان على الكحول، والثاني- نيراتينيب، الذي اعتمد مؤخرًا لعلاج سرطان الثدي.

وقد بينت نتائج الاختبارات السابقة فعالية عقار ديسولفيرام في علاج SARS-CoV وMERS، القريبة من الجائحة الحالية.

وتبين التجارب الكيميائية أن هذا العقار يحجب بنجاح البروتين Mpro، أما العقار نيراتينيب، ففعاليته في هذا المجال ليست بالمستوى المطلوب، وسوف تبدأ الاختبارات السريرية للعقارين في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وإذا أكدت نتائج الاختبارات السريرية فعالية العقار ديسولفيرام، فسوف يصبح أداة فعالة في مكافحة الفيروس التاجي، وفي نفس الوقت قد يخفض الرغبة بتناول المشروبات الكحولية.

وتجدر الإشارة إلى أن علماء الصين توصلوا إلى نفس النتائج بشأن فعالية عقار ديسولفيرام.

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