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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«101 ألف برميل يوميًا».. انخفاض صادرات النفط الإيراني

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:25 ص
النفط
النفط
منار أحمد
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أظهرت أحدث البيانات قدمتها شركة كيبلر، وهي شركة استخبارات بيانات دولية، أن صادرات النفط الخام الإيرانية في يوليو الماضي، بلغت 101 ألف برميل يوميًا.

وبسحب شبكة راديو فردا الايرانية، اعتادت إيران تصدير 2.5 مليون برميل يوميًا، قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات في 2018.

كما أفادت رويترز أن إنتاج النفط الإيراني انخفض إلى 1.9 مليون برميل يوميًا في يوليو الماضي، هذا هو نصف الحجم قبل العقوبات الأمريكية ويتم استخدامه محليًا أو تخزينه.

ويذكر أن إيران تمتلك أكثر من 120 مليون برميل من الخام غير المبيع المخزن في ناقلات النفط والبترول الراسية في الخليج العربي.

استنادًا إلى بيانات كيبلر، بلغ متوسط ​​الصادرات اليومية من النفط الإيراني في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 223 ألف برميل يوميًا.

تصدر إيران النفط فقط إلى الصين وسوريا، تظهر إحصاءات الجمارك الصينية أنها لم تستورد النفط من إيران في يونيو، لكن بيانات كيبلر تكشف أن الناقلة الإيرانية جيسيل سلمت شحنتها إلى الموانئ الصينية في 13 يونيو بمليوني برميل.

وقال مصدر مطلع، طلب عدم الافصاح عن هويته، إن الشحنة سلمت إلى الصين متخفية باسم "النفط الإندونيسي".

تظهر إحصاءات كيبلر أيضًا أن إيران شحنت 60 ألف برميل من النفط يوميًا إلى ماليزيا في الأشهر الخمسة الأولى من العام، لكن بيانات الجمارك الماليزية تظهر أن هذه الشحنات لم تدخل البلاد، وهذا دليل آخر على أن الشحنات ربما تم تحويلها إلى الصين على أنها نفط ماليزي.

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