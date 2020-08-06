«مركزي إنجلترا»: خسائر البنوك البريطانية ستكون أقل من المتوقع

قال بنك إنجلترا المركزي، اليوم الخميس، إن خسائر البنوك البريطانية يمكن أن تكون أقل "بدرجة ما" عن التوقعات، بعد نحو 3 أشهر من توقعه وصول خسائر هذه البنوك إلى 80 مليار جنيه إستريليني (105 مليارات دولار) بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البنك المركزي قوله في تقريره عن حالة النظام المالي في بريطانيا، إنه مازال يرى أن "هذه البنوك لديها احتياطيات مالية أكثر مما يكفي لامتصاص الخسائر".وتعطي هذه التوقعات الجديدة بعض الراحة للقطاع المصرفي الذي يعد نفسه لمواجهة جبل من القروض المتعثرة والمشكوك في تحصيلها،حيث خصصت بالفعل أكبر ستة بنوك في بريطانيا وفي مقدمتهاا مجموعة "إتش إس.بي.سي" المصرفية العملاقة مليارات الجنيهات الاسترلينية لتغطية الخسائر المحتملة خلال العام الحالي.ومن المقرر أن تنتهي بعض برامج الدعم الحكومي خلال الشهور المقبلة، كما أن البنوك تستعد لمواجهة تعثر المقترضين في سداد قروضهم وارتفاع عدد حالات التوقف عن السداد.